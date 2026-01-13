La Coupe d’Afrique des Nations bat son plein au Maroc, à l'approche des demi-finales ce mercredi. Au-delà des rencontres sportives, le continent s'est également enflammé pour un supporter congolais : Michel Kuka Mboladinga, surnommé Lumumba. Mais sur Internet, la rumeur enfle : accusé d'user de sorcellerie, il aurait été interdit de stade par la Confédération Africaine de Football. Faux évidemment : le fan a depuis réapparu dans les gradins, et même auprès du président de la CAF.
CAN 2025 au Maroc : le supporter phare de la RD Congo interdit de stade pour sorcellerie ?
