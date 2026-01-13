"Il est grand temps qu'une femme fasse son retour en F1," affirme Zoe Florescu Potolea, pilote de 17 ans. C'est le pari du programme de formation des pilotes More Than Equal, déterminé à trouver la première femme championne du monde de F1.
"Je serai championne du monde de F1": des filles visent le sommet du sport automobile
