Alors que les inégalités de patrimoine atteignent des sommets et que les Français réclament massivement plus d’équité fiscale, le gouvernement cherche la bonne formule. Dans un pays où la redistribution des revenus est déjà l’une des plus efficaces au monde, pourquoi cette exigence persiste-t-elle ? Quelles sont les alternatives pour faire contribuer davantage les ultra-riches… sans les faire fuir. Réponse avec Franck Dedieu, rédacteur en chef Économie à Marianne. Ecorama du 2 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Comment taxer les riches sans nuire à l’économie française ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
