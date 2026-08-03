Comment investir dans le cuivre tout en intégrant les enjeux de durabilité ?

information fournie par Sycomore AM • 03/08/2026 à 13:31

Le cuivre est l'un des métaux les plus stratégiques de la transition écologique. Indispensable à l'électrification des réseaux, au développement des énergies renouvelables et à la mobilité électrique, il est au cœur de la décarbonation de nos économies. Mais son rôle s'accompagne d'un paradoxe : alors que la demande devrait fortement croître dans les années à venir, les défis liés à l'approvisionnement, aux capacités minières et au recyclage sont considérables. Comment investir dans cette ressource essentielle tout en intégrant les enjeux de durabilité ?