Le dépassement du seuil de 1,5°C de réchauffement de la planète, désormais "inévitable" selon les scientifiques, doit être "aussi faible et aussi bref que possible", exhorte le secrétaire général de l'ONU dans un message vidéo.
Climat: le dépassement de 1,5°C doit être "aussi bref que possible" (chef de l'ONU)
