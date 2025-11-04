 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 03/11/2025

information fournie par Libertify 04/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom , Capgemini , GTT , Moderna , Sopra Steria . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALSTOM
21,250 EUR Euronext Paris -1,85%
CAPGEMINI
129,700 EUR Euronext Paris -2,85%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
186,600 EUR Euronext Paris +8,74%
MODERNA
24,9100 USD NASDAQ -8,28%
SOPRA STERIA
131,100 EUR Euronext Paris -2,82%

Vidéos les + vues

1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
1
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Spectacle pharaonique au Caire pour l'inauguration du Grand musée égyptien

information fournie par AFP Video 02 nov.
4

Le Botswana va-t-il réussir à racheter De Beers, le géant mondial du diamant ?

information fournie par France 24 03 nov.
5

Budget: le PS ne veut pas participer "une parodie de discussion déjeunatoire" avec le RN

information fournie par AFP Video 03 nov.
7
6

Impôt sur la fortune improductive : serez-vous concerné par ce nouvel ISF ?

information fournie par Ecorama 03 nov.
7

Villes et géothermie de surface : rafraîchir sans réchauffer le climat

information fournie par France 24 03 nov.
8

Italie: interruption des opérations après l'effondrement d'une autre partie de la tour

information fournie par AFP Video 03 nov.
1

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
2

Taxe Zucman : une version "light" ou la dissolution ?

information fournie par France 24 28 oct.
2
3

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Les Tanzaniens aux urnes pour des élections sans opposition

information fournie par AFP Video 29 oct.
5

Élections en Tanzanie : les électeurs votent à Dar es Salaam

information fournie par AFP Video 29 oct.
6

Fumée au-dessus de Gaza après des frappes de l'armée israélienne qui dit reprendre la trêve

information fournie par AFP Video 29 oct.
7

Des obligations vertes qui conservent tout leur intérêt ?

information fournie par Boursorama 29 oct.
8

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank