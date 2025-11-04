Au programme ce matin : Alstom , Capgemini , GTT , Moderna , Sopra Steria . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 03/11/2025
Valeurs associées
|21,250 EUR
|Euronext Paris
|-1,85%
|129,700 EUR
|Euronext Paris
|-2,85%
|186,600 EUR
|Euronext Paris
|+8,74%
|24,9100 USD
|NASDAQ
|-8,28%
|131,100 EUR
|Euronext Paris
|-2,82%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro