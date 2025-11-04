Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, participe à une cérémonie de bienvenue en Corée du Sud après s’être rendu lundi à la frontière avec la Corée du Nord. Il s’agit de la première visite d’un secrétaire à la Défense américain depuis huit ans. IMAGES
Corée du Sud: le chef du Pentagone Pete Hegseth assiste à une cérémonie de bienvenue
