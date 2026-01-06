Un feu d'artifice illumine la nuit et les immenses sculptures de glace du Festival annuel de Harbin, en Chine. Des milliers de touristes ont afflué pour admirer les créations glacées dans la province du Heilongjiang, au nord-est du pays.
Chine: le festival annuel de sculptures sur glace lancé par un feu d'artifice
