Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne se recueillent sur les tombes des personnes décédées en mer lors de l'afflux sans précédent de plus de 70.000 migrants à Ceuta, enclave espagnole au nord de l'Afrique, les 30 et 31 juillet. IMAGES
Ceuta: le roi et la reine d'Espagne se recueillent sur les tombes de migrants morts en mer
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