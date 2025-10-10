 Aller au contenu principal
Cet homme a arrêté de manger pour stopper la super-intelligence artificielle

information fournie par France 24 10/10/2025 à 15:40

Elle s’appelle Tilly Norwood et elle a un agent, un compte Instagram, des fans… Mais Tilly n’existe pas, c’est une actrice entièrement créée par intelligence artificielle, capable de tourner, poser, donner des interviews – sans jamais respirer. En Californie, un homme bien réel, Guido Reichstadter, a cessé de s’alimenter pendant trente jours. Devant le siège d’Anthropic, il réclame l’arrêt pur et simple de la course à la super-intelligence : "Créer des machines dotées de la même capacité serait un acte d'une immense stupidité – l'équivalent de donner naissance à une espèce rivale."

IA: Intelligence artificielle

L'offre BoursoBank