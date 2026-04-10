Cessez-le-feu en Iran : pourquoi les navires commerciaux ne se pressent pas pour franchir le détroit d’Ormuz ?

Malgré le cessez-le-feu, le trafic maritime reste limité dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique pour le transport mondial de pétrole. Les armateurs avancent avec prudence, dans un contexte d’incertitudes persistantes. Pourquoi le retour à la normale tarde-t-il ? Quelles conséquences pour les marchés de l’énergie ? Éléments de réponse avec Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama "On va pas se fâcher" du 10 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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