Cessez-le-feu en Iran : le rebond va-t-il tenir ?

Portés par l’annonce d’une trêve au Moyen-Orient, les marchés financiers ont enregistré un rebond marqué après plusieurs semaines de correction. Une réaction rapide qui interroge sur sa solidité, alors que les risques géopolitiques et énergétiques restent élevés. Les investisseurs doivent désormais arbitrer entre opportunités de marché et prudence face à un environnement encore incertain. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 9 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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