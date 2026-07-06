Alors qu'il niait toute implication depuis cinq ans, Cédric Jubillar a reconnu avoir tué son épouse Delphine, disparue dans le Tarn depuis fin 2020, un changement de ligne de défense qui intervient deux mois avant son procès en appel.
Aveux de Cédric Jubillar: "un espoir qui renaît" de retrouver le corps de Delphine (avocate)
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