Parisiens et touristes retrouvent les joies de la baignade dans la Seine avec la réouverture de trois sites surveillés pour la saison estivale, une initiative offrant un répit bienvenu face aux récentes vagues de chaleur et illustrant les efforts de la capitale pour rendre le fleuve à nouveau accessible au public.
Parisiens et touristes retrouvent la Seine avec la réouverture des sites de baignade
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