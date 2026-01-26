L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal reçoit la médaille d'honneur de la ville de Strasbourg par la maire Jeanne Barseghian, deux mois après sa libération de prison en Algérie. Incarcéré pendant près d'un an pour certaines prises de position sur son pays natal, Boualem Sansal, 81 ans, a retrouvé la liberté le 12 novembre après avoir été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il avait reçu en 2015 le grand prix du roman de l'Académie française pour "2084", inspiré du chef-d'oeuvre de George Orwell "1984", ex aequo avec le Franco-Tunisien Hédi Kaddour. IMAGES
