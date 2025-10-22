Dans ce numéro de BoursoFocus, Arthur Tondoux, gérant allocataire chez ODDO BHF Asset Management, détaille les performances des différents mandats du compte d'épargne financière pilotée (CEFP) au troisième trimestre 2025. Il revient notamment sur la reprise du cycle de baisse des taux par la Fed, la forte performance des valeurs technologiques américaines et des semi-conducteurs, ainsi que sur la stratégie de diversification géographique vers l'Asie.
CEFP : le point sur le 3e trimestre 2025 avec Oddo BHF AM
