À l'occasion de la 20ème édition de l'évènement Juste Debout, plus grande compétition de danse hip hop au monde, nous recevons sur le plateau de Légendes Urbaines trois invités exceptionnels : Bruce Ykanji, le créateur de Juste Debout, Bouboo, danseur et membre du jury lors de la compétition, et Maïmouna, jeune prodige de la danse afro. Ils vont tous les trois nous expliquer ce qu'est le Juste Debout et nous donnent leur vision de la place qu'occupe aujourd'hui la danse dans le paysage culturel.
Juste Debout, la magie de la danse
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro