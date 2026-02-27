Thierry Le Hénaff, président-directeur général d' Arkema , était l'invité de l'émission Ecorama du 27 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les résultats 2025, la résilience de certaines activités comme les matériaux de spécialités, la dynamique contrastée entre les zones géographiques, la confirmation des investissements stratégiques, l’impact des décisions commerciales américaines, les attentes vis‑à‑vis du soutien européen au secteur de la chimie, ainsi que la politique de dividende.
