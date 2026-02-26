Invités en Jordanie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le prince Harry et Meghan rencontrent dans un hôpital de la capitale Amman des enfants évacués pour raisons médicales de Gaza, territoire ravagé par deux ans de guerre.
Harry et Meghan en Jordanie, à la rencontre d'enfants palestiniens
