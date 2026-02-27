"C'est une décision, évidemment, que je regrette", réagit la ministre de l'agriculture Annie Genevard à Paris, après que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé que l'Union européenne allait appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec les pays du Mercosur.
Application provisoire du Mercosur par l'UE: "une décision que je regrette" (Genevard)
