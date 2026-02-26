Croissance de 4,5% en Argentine : mirage ou pari réussi pour Javier Milei ?

information fournie par Ecorama • 26/02/2026 à 14:00

Croissance retrouvée, inflation en net recul, comptes publics excédentaires : après deux années de récession, l'Argentine semble renouer avec la stabilité économique sous la présidence de Javier Milei. Portée par l'agriculture, les mines et les services financiers, l'activité repart mais de façon inégale, tandis que l'industrie et le commerce restent à la traîne. Cette embellie, obtenue au prix d'une austérité budgétaire sans précédent et de la suppression de centaines de milliers de postes publics, s'accompagne d'un recul marqué de la pauvreté. Reste à savoir si ce redressement peut durer dans un pays où la consommation demeure fragile. Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 26 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com