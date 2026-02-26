 Aller au contenu principal
Stéphane Pallez (FDJ United) : "Aujourd'hui, c'est un bon point d'entrée sur l'action FDJ United !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 26/02/2026 à 14:05

Stéphane Pallez, PDG de FDJ United , était l'invitée de l'émission Ecorama du 26 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la dégradation des résultats 2025, l'impact des nouvelles régulations européennes sur la rentabilité, la résistance de la loterie face au recul des paris en ligne, la question des marges et du cash‑flow, ainsi que les perspectives de croissance et de valorisation pour FDJ United.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

FDJ UNITED
25,5800 EUR Euronext Paris -1,16%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

2 commentaires

  • 08:06

    Elle a peut-être appelé au secours les derniers gagnants à euromillions de plus de 200 patates pour leur demander de racheter des titres pour 100 ms chacun.Si je ne m'abuse il y en a eu 7.1 à 200, puis 1 à 210, etc et 2 à 250 ms, soit une force de 700 ms pour contrer les vadeurs et les faire plier.........et sortir.Ce serait une bonne tactique.....Si ça marche, ils ne reviendront plus......

Signaler le commentaire

