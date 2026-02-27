Un premier César pour Laurent Lafitte, un deuxième pour Léa Drucker: les deux acteurs ont été récompensés jeudi, lors d'une cérémonie qui a également décerné le trophée du meilleur film à "L'Attachement".
Cinéma: Laurent Lafitte et Léa Drucker duo gagnant des César
