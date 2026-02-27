A l'occasion de la publication des résultats annuels du groupe, Olivier Roussat, directeur général de Bouygues , était l'invité de l'émission Ecorama du 27 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la performance financière du groupe, la montée en puissance d’Equans, l’évolution contrastée de Bouygues Telecom, le redressement de l’immobilier neuf, l’impact des devises, la forte réduction de l’endettement, ainsi que les perspectives prudentes pour 2026 et la question de la surtaxe d’impôt sur les grands groupes.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.