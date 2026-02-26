Travailler "ensemble", être "main dans la main": Jordan Bardella et Marine Le Pen ont martelé un message d'unité lors de leur déambulation commune, jeudi, au Salon de l'agriculture.
Le Pen et Bardella font bloc au Salon de l'agriculture
