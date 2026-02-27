Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez condamne les propos tenus à Lyon par Jean-Luc Mélenchon portant sur la prononciation du nom "Epstein", les considérant comme "abjects". "Il se défend de leur caractère antisémite, je crois qu'il joue sur l'ambiguïté", déclare-t-il devant la presse au cours d'un déplacement à Angers, ajoutant condamner "très fermement" les propos du leader de LFI.
Prononciation de "Epstein" par Mélenchon: des "propos abjects", selon Nuñez
