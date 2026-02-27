Il n'y a eu aucune révélation ce jeudi de la part d'Hillary Clinton sur Jeffrey Epstein. L'ancienne secrétaire d'État affirme qu'elle ne l'a jamais rencontré et qu'elle n'a aucune information à partager. Elle était auditionnée devant une Commission du Congrès américain. L'ancien président, Bill Clinton, lui, sera entendu ce vendredi et la commission a beaucoup de questions à lui poser. Les dépositions se déroulent à huis clos.
Bill Clinton apparaît plus de 2000 fois dans les dossiers sur Epstein
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro