 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris des Arts avec Yael Naim et Philippine Delaire

information fournie par France 24 27/02/2026 à 11:40

Cette semaine, Valérie Fayolle part à la rencontre de Yael Naim. La chanteuse nous emmène découvrir la Gaité Lyrique, qui vient de rouvrir après des mois de fermeture. Elle nous parle de son septième album "Solaire", une ode à la liberté, à l’imperfection et à la féminité.

Vidéos les + vues

1

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
2

Trump accuse l'Iran d'être une menace pour les Etats-Unis avec ses missiles

information fournie par AFP Video 25 févr.
3

Taxés par Trump de "sinistres ambitions nucléaires", les Iraniens à Genève pour les pourparlers

information fournie par AFP 25 févr.
19
4

Marine Le Pen et Jordan Bardella au Salon de l'agriculture

information fournie par AFP Video 26 févr.
5

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
7
6

Croissance de 4,5% en Argentine : mirage ou pari réussi pour Javier Milei ?

information fournie par Ecorama 26 févr.
1
7

IA : Nvidia rassure les investisseurs, mais sans enthousiasme !

information fournie par Ecorama 26 févr.
2
8

France : une Iranienne condamnée à un an ferme, le sort de deux Français en suspens

information fournie par AFP 26 févr.
1
1

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 19 févr.
3

Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Trump juge "très triste" l'arrestation de l'ex-prince Andrew

information fournie par AFP Video 20 févr.
5

Venezuela: des proches de prisonniers politiques réagissent à l’adoption de la loi d’amnistie

information fournie par AFP Video 20 févr.
6

Tempête Pedro: Biscarrosse-Plage désespérément vide en pleines vacances scolaires

information fournie par AFP Video 20 févr.
7

Salon de l’agriculture: Sissi, la potentielle impératrice du concours de la truie suitée

information fournie par AFP Video 20 févr.
8

Top 5 IA du 20/02/2026

information fournie par Libertify 21 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Alain Bauer : "A la fin, Donald Trump gagne toujours quelque chose !"

information fournie par Ecorama 09 févr.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank