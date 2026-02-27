Cette semaine, Valérie Fayolle part à la rencontre de Yael Naim. La chanteuse nous emmène découvrir la Gaité Lyrique, qui vient de rouvrir après des mois de fermeture. Elle nous parle de son septième album "Solaire", une ode à la liberté, à l’imperfection et à la féminité.
Le Paris des Arts avec Yael Naim et Philippine Delaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro