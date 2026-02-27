Alors que la rénovation urbaine bat son plein partout en France, le très dense quartier des Malassis, à Bagnolet, se métamorphose chaque jour un peu plus. Une période de renouveau chargée d'émotions pour les habitants. Noémie Rosenblatt, comédienne, a voulu mettre en scène ce grand chambardement, parfois moment de tension. L’équipe de Pas 2 Quartier s’est rendue sur place.
"C'est le chantier !" : la mémoire d'un quartier sur scène
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro