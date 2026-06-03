Cash Confidences : ça veut dire quoi être riche ?

Dans cet épisode, Yoann Lopez, fondateur de Snowball, nous aide à déconstruire nos croyances sur la richesse et à définir nos propres objectifs financiers, loin des normes sociales.
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De la question "c'est quoi assez pour toi ?" aux outils concrets pour construire son matelas de sécurité, en passant par l'influence de notre éducation et les pièges du benchmark permanent, il nous guide pour sortir du modèle unique (maison, enfants, FIRE à 40 ans).
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Le plus libérateur ? Comprendre que la richesse n'est pas qu'une question de chiffres, mais de cohérence entre ses moyens et ses propres désirs.
Un épisode essentiel pour toutes celles et ceux qui veulent se réapproprier leur définition du "assez" !
La saison 4 de Cash Confidences se fait en partenariat avec BoursoBank
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