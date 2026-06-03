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Cash Confidences : ça veut dire quoi être riche ?

information fournie par Boursorama 03/06/2026 à 16:45

Dans cet épisode, Yoann Lopez, fondateur de Snowball, nous aide à déconstruire nos croyances sur la richesse et à définir nos propres objectifs financiers, loin des normes sociales.

À lire aussi | Cash Confidences : comment gérer l’écart de revenus dans un couple ?

De la question "c'est quoi assez pour toi ?" aux outils concrets pour construire son matelas de sécurité, en passant par l'influence de notre éducation et les pièges du benchmark permanent, il nous guide pour sortir du modèle unique (maison, enfants, FIRE à 40 ans).

À lire aussi | Patrimoine : êtes-vous vraiment riche ? Ce que disent les chiffres en France

Le plus libérateur ? Comprendre que la richesse n'est pas qu'une question de chiffres, mais de cohérence entre ses moyens et ses propres désirs.

Un épisode essentiel pour toutes celles et ceux qui veulent se réapproprier leur définition du "assez" !

La saison 4 de Cash Confidences se fait en partenariat avec BoursoBank

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Femmes et investissement
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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