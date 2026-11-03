Les prix du gazole ont commencé à reculer dans 6.000 des 10.000 stations-service françaises, de 12 centimes en moyenne, et même de "plus de 15 centimes" dans 4.000 d'entre elles, après la mise sur le marché de stocks stratégiques, indique le ministre du Commerce Serge Papin, lors d'un point presse à Bercy avec le ministre de l'Économie Roland Lescure.
Carburants : les prix commencent à baisser dans 6.000 stations-service (ministre)
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