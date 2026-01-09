La police est déployée au centre de détention d'El Helicoide, à Caracas, à la suite de l'annonce selon laquelle un nombre important de prisonniers, y compris des étrangers, sont en train d'être libérés des prisons du pays. Le site abrite également le siège du Service bolivarien de renseignement national (SEBIN).
Caracas: police au centre de détention El Helicoide après l'annonce de la libération de prisonniers
