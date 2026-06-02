CAC 40 : des grands patrons de plus en plus vieux ?

Aux États-Unis, l’âge moyen des patrons de grandes entreprises a augmenté de 10 ans en un quart de siècle. En France aussi, les dirigeants semblent arriver plus tard aux commandes, dans un contexte de permacrise où l’expérience rassure les conseils d’administration. Vieillissement démographique, rotation plus rapide des dirigeants, quête de profils aguerris : pourquoi les grands patrons vieillissent-ils ? Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Ecorama du 2 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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