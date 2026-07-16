Les fortes chaleurs de ces derniers jours semblent avoir tourné la tête des internautes qui véhiculent tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux. Feux tricolores qui fondent sous l’effet de la chaleur, voitures électriques qui explosent ou Loire asséchée… Info ou Intox fait le tri.
Des voitures électriques qui explosent ? Attention à ces intox autour de la canicule.
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