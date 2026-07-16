 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des voitures électriques qui explosent ? Attention à ces intox autour de la canicule.

information fournie par France 24 16/07/2026 à 22:50

Les fortes chaleurs de ces derniers jours semblent avoir tourné la tête des internautes qui véhiculent tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux. Feux tricolores qui fondent sous l’effet de la chaleur, voitures électriques qui explosent ou Loire asséchée… Info ou Intox fait le tri.

Canicule
Environnement
Véhicules électriques

Vidéos les + vues

1

Retrait des troupes rwandaises de l’Est de la RDC : l’ultimatum américain ignoré ?

information fournie par France 24 15 juil.
2

La guerre entre Iran et Etats-Unis continue, Ormuz quasi paralysé

information fournie par AFP 02:33
13
3

Les frappes s'intensifient au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des ports iraniens

information fournie par AFP 15 juil.
14
4

Top 5 IA du 15/07/2026

information fournie par Libertify 05:00
5

"Aide à mourir": le rapporteur de la proposition de loi salue une "date historique"

information fournie par AFP Video 10:15
4
6

Séismes au Venezuela : les habitants fouillent les décombres à la recherche des disparus

information fournie par France 24 10:20
7

Pont de Gênes: le jugement attendu jeudi après-midi, huit ans après l'effondrement

information fournie par AFP 11:27
8

Incendies: nuit "calme" en forêt de Fontainebleau, Macron sur place

information fournie par AFP 12:40
1

Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 10 juil.
1
2

Ces sociétés cotées qui se font éjecter des indices boursiers

information fournie par Ecorama 13 juil.
3

La crise du carburant fragilise-t-elle Vladimir Poutine ?

information fournie par France 24 10 juil.
4

Coupe du monde de foot masculin : carton rouge sur les violences

information fournie par France 24 10 juil.
5

Taux : des marchés dans le brouillard ?

information fournie par Boursorama 10 juil.
6

IA : quand les robots commencent à réfléchir par eux-mêmes

information fournie par France 24 10 juil.
7

La tapisserie de Bayeux à Londres : un prêt controversé

information fournie par France 24 10 juil.
1
8

Des entrepreneurs fortunés achètent des forêts pour ne rien en faire

information fournie par France 24 10 juil.
1

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
2

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
3

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin
4

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3
5

Khamenei dit avoir approuvé l'accord avec Washington malgré des réserves, levée du blocus naval américain

information fournie par AFP 19 juin
10
6

Versement de l’aide carburant, futur malus pour la fast-fashion, échec confirmé de Shein au BHV

information fournie par BoursoBank Clients 20 juin
7

Liban: la Défense civile déployées sur le site d'une frappe israélienne à Baalbek

information fournie par AFP Video 19 juin
8

Nouvel embrasement au Liban: 47 morts côté libanais, quatre soldats israéliens tués

information fournie par AFP 19 juin
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank