"On ne peut plus gouverner par la seule discipline d'un camp", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu en ouverture des débats à l'Assemblée nationale sur le projet de budget de l'État pour 2026, appelant au "compromis" et à "un changement de culture" au Parlement. SONORE
Budget: "On ne peut plus gouverner par la seule discipline d'un camp" (Lecornu au Parlement)
