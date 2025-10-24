Boris Vallaud, député des Landes et chef des députés socialistes déclare à des journalistes attendre "le passage à l'acte" du Premier ministre Lecornu, après son discours devant l'Assemblée nationale sur le budget 2026 de l'État. "Pour l'instant, je ne sais pas de quels compromis il parle. Il sait, il connaît nos demandes" affirme-t-il. SONORE
Budget: les Socialistes attendent "le passage à l'acte" de Lecornu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro