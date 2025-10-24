Les députés socialistes arrivent à l'Assemblée pour la première séance d'examen du budget de l'Etat, sur fond de bras de fer entre le Premier ministre qui invite à "trouver les voies du compromis", et le PS qui promet une censure rapide en l'absence de mesures de justice fiscale. IMAGES
Budget : les députés socialistes arrivent à l'Assemblée
