À 48h d’un rendez-vous décisif avec les socialistes, Sébastien Lecornu joue gros : sans accord sur le budget, le gouvernement pourrait vaciller. Pressé par le calendrier législatif, le Premier ministre tente de concilier réduction des dépenses et concessions fiscales, notamment sur la taxation des plus aisés. Si la voie de passage semble étroite, pourtant, même en cas d’échec, les marchés ne semblent pas s’alarmer. Les explications d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 1er octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Budget : est-ce grave si Sébastien Lecornu échoue ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
