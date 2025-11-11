Avec le Budget 2026, le gouvernement assume un virage fiscal : faire davantage contribuer les patrimoines les plus élevés. Impôt sur la fortune “improductive”, taxe sur les holdings familiales, reconduction de la contribution sur les hauts revenus… pour la première fois depuis la fin de l'ISF, trois nouvelles mesures ciblent directement la détention de richesses. Enjeux, risques et contradictions d'une accumulation d'impôts qui pourrait fragiliser la confiance autant que les recettes : le point de vue de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 11 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Budget 2026 : une accumulation dangereuse de taxes sur le patrimoine ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
