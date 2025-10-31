 Aller au contenu principal
Brigitte Macron, un homme ? Le complotisme version transphobe

information fournie par France 24 31/10/2025 à 15:46

Qu’ont en commun Brigitte Macron, Lady Gaga et Imane Khelif ? Toutes sont accusées d’être des hommes. Cette semaine, huit hommes et deux femmes ont dû s’expliquer devant la justice pour avoir propagé cette rumeur concernant l’épouse d’Emmanuel Macron. Le couple présidentiel a fini par porter plainte pour cyberharcèlement.

Emmanuel Macron

L'offre BoursoBank