Une pâtissière de Recife, au nord-est du Brésil, fait le bonheur des fans de football et des gourmands grâce à une gamme de douceurs sur le thème de la Coupe du monde, qui font fureur dans sa boulangerie.
Brésil: une pâtissière crée des gâteaux sur le thème de la Coupe du monde
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