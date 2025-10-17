 Aller au contenu principal
BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le troisième trimestre 2025

information fournie par Boursorama 17/10/2025 à 11:08

Dans ce numéro de BoursoFocus, Delphine Arnaud et Marie de Leyssac, gérantes allocataires chez Edmond de Rothschild Asset Management, font le point sur le troisième trimestre 2025 dans le cadre de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie BoursoVie. Elles reviennent notamment sur la belle performance des marchés portée par les actions émergentes et américaines, la reprise du cycle de baisse des taux par la Fed, et enfin elles expliquent pourquoi elles préfèrent rester à l'écart des dettes souveraines au profit des obligations d'entreprises.

DÉCOUVREZ LA GESTION PILOTÉE AU SEIN DE L'ASSURANCE VIE BOURSOVIE

Pas le temps de penser à votre assurance vie ?

Si vous souhaitez investir au sein d’un contrat d’assurance vie mais que vous n’avez pas le temps ou les connaissances financières nécessaires, découvrez la gestion pilotée : un service où vous déléguez la gestion de votre contrat à Generali Vie, qui prend conseil auprès de gestionnaires financiers pour sélectionner les bons supports en fonction de votre profil de risque (en échange d’une prise de risque).

Boursorama conseille le produit adapté au profil investisseur du client parmi 8 profils de gestion, le tout sans aucuns frais supplémentaires*.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir la gestion pilotée

* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.  

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

