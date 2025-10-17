BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le troisième trimestre 2025

Pas le temps de penser à votre assurance vie ?

Si vous souhaitez investir au sein d’un contrat d’assurance vie mais que vous n’avez pas le temps ou les connaissances financières nécessaires, découvrez la gestion pilotée : un service où vous déléguez la gestion de votre contrat à Generali Vie, qui prend conseil auprès de gestionnaires financiers pour sélectionner les bons supports en fonction de votre profil de risque (en échange d’une prise de risque).



Boursorama conseille le produit adapté au profil investisseur du client parmi 8 profils de gestion, le tout sans aucuns frais supplémentaires*.



Ce contrat présente un risque de perte en capital