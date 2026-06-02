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Bourse : pendant combien de temps l’Europe va-t-elle être larguée ?

information fournie par Ecorama 02/06/2026 à 14:10

Alors que Wall Street bat des records, les marchés européens restent nettement à la traîne. Entre exposition aux tensions au Moyen-Orient, risque pétrolier, dégagements sectoriels et attentes élevées sur les bénéfices des entreprises, l’écart de performance avec les grands indices américains interroge. Le retard des actions européennes peut-il encore s’aggraver ou finir par se réduire ? L’analyse de Christian Parisot, économiste et conseiller auprès d’Aurel BGC. Ecorama du 2 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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