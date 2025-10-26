 Aller au contenu principal
Benshi et Le Seuil publient le guide indispensable du cinéma pour les enfants

information fournie par France 24 26/10/2025 à 09:06

Dans Premières cette semaine, du cinéma et une invitation à montrer aux enfants les meilleurs films. La plateforme Benshi et les éditions du Seuil Jeunesse publient le tome 2 du "Meilleur du cinéma pour les enfants à partir de 7 ans", après le succès du tome 1 qui s'adressait aux 3 - 6 ans. Les spécialistes cinéphiles et enthousiastes de Benshi ont sélectionné plus de 100 films de cinéma. Tour d'horizon de ce projet exigeant, qui prolonge celui du Studio des Ursulines à Paris, avec son fondateur Adrien Desanges.

