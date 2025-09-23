information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 23/09/2025 à 14:10

Ce sont deux voix que tout semble opposer mais que le dialogue réunit : Benoît Bazin, PDG de Saint-Gobain, et Laurent Berger, ex-secrétaire général de la CFDT. Ensemble, ils signent "Voies de passage" (Éditions de l’Aube), un livre d’échanges qui explore les chemins du compromis entre patronat et syndicalisme. Dans un contexte de fractures politiques, de tensions sociales et de défis économiques majeurs, ils défendent une conviction commune : l’entreprise peut être un levier de transformation et un espace de dialogue. Une discussion franche, parfois clivante, mais toujours tournée vers l’avenir. Ecorama du 23 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com