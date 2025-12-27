En Centrafrique après plusieurs semaines d’incertitudes, les élections auront bien lieu ce dimanche. Un scrutin inédit, avec la présidentielle, les législatives et les régionales organisées le même jour, sous haute surveillance sécuritaire.
J-1 avant des élections générales sous haute surveillance en Centrafrique
