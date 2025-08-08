Au Gabon, à moins de deux mois de l'élection législative, une coalition de l'opposition gabonaise menace tout simplement de boycotter le scrutin. Dans une déclaration commune, ils dénoncent un processus qu'ils qualifient de partial, précipité et non inclusif.
Au Gabon, une coalition de l'opposition menace de boycotter les élections législatives et locales
