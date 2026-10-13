Durant ce mois d'octobre, les Journées de l’arbitrage sont de retour en France pour une édition qui a pour thème : et si l’on faisait de l’arbitrage un levier d’éducation pour lutter contre les incivilités ? Objectif : sensibiliser le public, et notamment la jeunesse, à l’importance du rôle de l’arbitre. Parmi les ambassadeurs, l'arbitre international français de basketball Nicolas Maestre nous explique les difficultés du métier d'arbitre et la rencontre qu'il a pu faire avec Victor Wembanyama.
Arbitrage dans le sport : opération sensibilisation dans les écoles contre l'incivilité
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro