Sophie Binet appelle les députés "à retirer toutes les horreurs" du budget

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet appelle les députés "à retirer toutes les horreurs qui polluent ce projet de budget", avant le départ de la manifestation à Paris contre l'austérité budgétaire à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires. SONORE
