Le président ukrainien Zelensky rencontre le Premier ministre irlandais Micheal Martin à Dublin, lors de son premier voyage officiel dans ce pays membre de l'Union européenne et militairement neutre. Zelensky cherche à renforcer le soutien européen alors que des discussions cruciales ont lieu entre les États-Unis et la Russie à Moscou dans le but de mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine. IMAGES
Le président ukrainien Zelensky accueilli par le Premier ministre irlandais à Dublin
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro